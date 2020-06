Via libera Ue a 7,6 miliardi di aiuti a imprese e autonomi

(Afp)

Via libera dalla Commissione Europea a quattro schemi di aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi italiani colpiti dalle conseguenze della pandemia di Covid-19.

Le quattro misure, parte di un pacchetto più ampio incluso nel decreto Rilancio, sono state approvate in base al quadro rivisto delle norme sugli aiuti di Stato. Con queste misure, dice la vicepresidente Margrethe Vestager, "per un budget complessivo di 7,6 miliardi di euro, vengono alleviate le difficoltà di liquidità con sgravi fiscali e crediti d'imposta. I provvedimenti incoraggiano l'adattamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro ai nuovi requisiti sanitari. Continuiamo a lavorare con gli Stati membri per trovare soluzioni che mitighino l'impatto economico della pandemia, in linea con le regole Ue".