Contanti, nuovo limite pagamento da luglio

(Fotogramma)

Contanti e limite di pagamento, si cambia. Dal 1° luglio sono permessi pagamenti in contanti fino alla soglia di 1.999,99 euro. Per pagamenti a partire dai 2.000 euro bisogna utilizzare la moneta elettronica oppure far ricorso ad un assegno o ad un bonifico. Il nuovo limite sarà valido fino alla fine del prossimo anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2021. Dal primo gennaio 2022, secondo le norme, nuovo abbassamento della soglia che scenderà a 999,99 euro nell'ambito della strategia che mira ad un tracciamento più ampio delle operazione e ad un contrasto più efficace dell'evasione.