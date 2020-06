Spazio, venti in alta quota: ancora un rinvio per lancio Vega

(Fotogramma)

Ancora un rinvio per il lancio di Vega e dei suoi 53 satelliti. Arianespace, che gestisce i lanci spaziali dalla base di lancio di Kourou, nella Guyana francese, ha comunicato nella notte che "a causa della persistenza di venti in alta quota" la missione PoC Ssms - che sarebbe dovuta partire alle 03,51 ora italiana - è stata posticipata.

"Poiché i venti in quota sopra il Centro spaziale della Guiana rimangono sfavorevoli, le operazioni cronologiche finali per la missione VV16 di Vega sono state sospese" ha reso noto su Twitter Arianespace.

"Il lanciatore Vega e i 53 satelliti a bordo sono in una configurazione stabilizzata e in totale sicurezza" ha assicurato la società, ma poi ha informato che "con le previsioni meteorologiche che non miglioreranno nei prossimi giorni, Arianespace ha deciso di avviare operazioni volte a ristabilire la piena disponibilità del lanciatore ricaricando le batterie".

"È necessario definire un nuovo programma di operazioni. La nuova data di lancio prevista verrà comunicata al termine di questo processo, che tiene conto dei vincoli meteorologici creati dalla persistenza dei venti di alta quota" ha aggiunto Arianespace.

Comunque la nuova data di lancio di Vega si saprà a breve. Ad assicurarlo è il Ceo di Arianespace, Stéphane Israël, che ha affidato a una video intervista su YouTube le sue dichiarazioni sul dossier. Il Vega e i satelliti a bordo, ha tenuto a rimarcare il Ceo, sono in "buone condizioni" e "il Vega è pronto", insomma non ci sono problemi tecnici, l'ostacolo sono solo "i venti in alta quota".

L'amministratore delegato dell'azienda che gestisce i lanci spaziali dalla base europea di Kourou ha ricordato che il primo rinvio, "a marzo scorso", era stato dettato "dall'emergenza Covid-19" che ha messo in lockdown anche le missioni spaziali. Per questo, ha spiegato Israël, è stata presa la decisione di "rinviare il lancio a giugno" quando "però sono più frequenti i venti in alta quota" sulla base spaziale. Israel ha quindi affermato che ora si affronteranno "le operazioni necessarie" per far partire il lanciatore, come "ricaricare le batterie del Vega" e ricontrollare lo stato dei satelliti, operazioni che "ripartiranno la prossima settimana".

"L'unico ostacolo al lancio sono i venti in alta quota: dobbiamo avere ancora un po' di pazienza" ha detto il Ceo. Israel ha quindi sottolineato che bisognerà attendere la fine di queste nuove operazioni, quindi "sarà considerato un nuovo slot" e "riprogrammato il lancio".