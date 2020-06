Carburanti, aggiustamenti al rialzo

Fotogramma

Situazione di sostanziale stabilità sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo che ieri hanno chiuso in leggera salita, le compagnie sono rimaste ferme sui prezzi raccomandati mentre le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano solo piccoli aggiustamenti al rialzo. E’ quanto rileva Quotidiano Energia.

In particolare, in base all’elaborazione dei dati comunicati alle 8 di ieri dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,408 euro al litro (rispetto a 1,406 di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,407 e 1,429 euro/litro (no logo 1,386). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,290 euro/litro (1,288 venerdì), con le compagnie posizionate tra 1,285 e 1,314 euro/litro (no logo 1,266).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,555 euro/litro (1,553 venerdì), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,516 e 1,621 euro/litro (no logo 1,442), mentre per il diesel la media è a 1,439 euro/litro (1,438 il livello rilevato venerdì) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,405 e 1,506 euro/litro (no logo 1,323). Infine, il Gpl va da 0,576 a 0,599 (no logo 0,573).