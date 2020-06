Concorso pubblico, 2133 posti da funzionario

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

“Il percorso di rilancio del reclutamento nella Pa è avviato e, come promesso, lo impostiamo su principi e criteri innovativi, su un ripensamento globale dell'organizzazione del lavoro pubblico, non solo badando al rafforzamento quantitativo degli organici”. Lo scrive su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone.

“Sono quindi felice di annunciare- aggiunge- che va oggi in Gazzetta ufficiale il concorso per 2133 posti da funzionario in varie amministrazioni. Le Pa cambiano volto con l'inserimento di tanti giovani e nuovi profili, visto che le prove daranno finalmente spazio alla valutazione delle soft skill, della conoscenza dell'inglese e delle competenze sul digitale. Anche per l'iscrizione e le comunicazioni ai candidati (graduatorie comprese) ci si avvarrà di Spid e della piattaforma telematica Step-One 2019, mentre le prove scritte si svolgeranno con strumenti informatici e la prova orale potrà essere tenuta in videoconferenza, come abbiamo previsto nel decreto Rilancio”.

Per Dadone “snelliamo i tempi e miglioriamo la qualità delle assunzioni a beneficio di una Pubblica amministrazione che sia sempre più trampolino del salto di competitività necessario a tutto il sistema Paese”.