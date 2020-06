Per ItaliaOnline partnership con LiveRamp, Ats per la gestione dati su base Id

Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer Italiaonline

Italiaonline ha siglato una partnership con LiveRamp, piattaforma leader nella gestione dati su base Id. Italiaonline è il primo publisher italiano di rilievo a collaborare con LiveRamp per la sua Authenticated Traffic Solution (Ats), che consente una pubblicità basata sulle persone anziché sui cookies. Italiaonline, con le directory e i portali online più visitati d'Italia, nonché principale e-mail provider del Paese, è senza dubbio un partner ideale per introdurre l'Ats di LiveRamp in Italia. .

Il panorama digitale in continua evoluzione, caratterizzato da normative sempre più stringenti in tema privacy e soprattutto dal superamento dei cookie di terze parti, rende via via più urgente, da parte degli editori di tutto il mondo, l'adozione di soluzioni neutre, interoperabili e che diano priorità alla tutela della privacy.

LiveRamp è un partner affidabile con una profonda esperienza nel proteggere la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti attraverso la sua piattaforma di connessione dati. Dal 2016, LiveRamp ha sviluppato e implementato la sua infrastruttura basata su identificatori people-based, privacy-first. L'identificatore di LiveRamp, IdentityLink, è ampiamente adottato e utilizzato da grandi brand, editori, data provider e partner tecnologici a livello globale

In particolare, gli editori che adottano l’Ats di LiveRamp possono aspettarsi di ottenere benefici come: mantenere l'indirizzabilità dei cookie di terze parti; aumentare i ricavi su un'audience di alto valore su tutti i browser; essere in grado di connettere un pubblico di qualità a oltre 400 inserzionisti leader a livello mondiale; e costruire una data-partnership con agenzie e brand.

Con la fine annunciata dei cookie di terze parti, commenta Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer di Italiaonline, "la nostra partnership con LiveRamp è un tassello importante nell’offrire soluzioni pubblicitarie centrate sulle persone. Crediamo che questa evoluzione naturale del mercato possa favorire i clienti finali e gli utenti rendendo tutto l’ecosistema dell’advertising più sostenibile".

Vihan Sharma, amministratore delegato di LiveRamp Europe, si è detto felice di espandere la presenza di LiveRamp sul mercato europeo: "Questa è per noi una partnership di riferimento, che aiuterà LiveRamp ad espandere ulteriormente la sua presenza in Italia e in Europa. Inoltre, combinando i due vantaggi di Ats, siamo lieti di essere al fianco di Italiaonline nel fornire le migliori soluzioni digitali per far progredire il business del Paese".