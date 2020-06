Scandalo dieselgate, Volkswagen risarcisce più di 750 milioni di euro

(Fotogramma)

Wolfsburg, 30 giu.

I pagamenti di compensazione ai clienti Volkswagen per lo scandalo dieselgate sono in fase di completamento. In circa 240.000 casi, sono stati trasferiti in totale più di 750 milioni di euro, ha annunciato martedì il colosso automobilistico tedesco. Il portale online associato rimarrà in funzione per poco meno di una settimana e la sua chiusura è prevista per il 6 luglio. Dopodiché i clienti potranno presentare i loro documenti, come ad esempio le fatture degli avvocati, solo per posta.

VW ha dichiarato che l'accordo è stato "sostanzialmente risolto". Diverse migliaia di casi sono ancora in fase di esame o in fase di attuazione, e non si prevedono grandi cambiamenti nelle cifre prima della prossima settimana. Oltre il 90 per cento dei clienti che avevano diritto a un risarcimento è stato liquidato. A seconda dell'età e del tipo di veicolo, sono stati offerti importi compresi tra 1.350 e 6.257 euro.