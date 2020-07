“Nei mesi scorsi abbiamo sentito parlare spesso di ripartenza e fiducia, concetti oggi più che mai importanti non solo per il comparto della Grande Distribuzione Organizzata, ma per tutta l'economia italiana. Oggi vogliamo condividere la nostra visione di futuro, che esprimiamo attraverso i tre pilastri alla base di questo piano: occupazione, investimenti e sostegno alla filiera del Made in Italy”. Così Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, durante la presentazione del piano "Lidl per l'Italia", a Milano, nel nuovo punto vendita di via delle Forze Armate 314.