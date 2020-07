Carburanti, calano prezzi alla pompa

Fotogramma

Ancora un giorno di calma sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre i prezzi praticati alla pompa risultano in calo rispetto a ieri, in particolare per quanto riguarda la modalità servito.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,406 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,415 pompe bianche 1,384), diesel a 1,288 euro/litro (-1, compagnie 1,297, pompe bianche 1,264). Benzina servito a 1,543 euro/litro (-4, compagnie 1,592, pompe bianche 1,442), diesel a 1,428 euro/litro (-4, compagnie 1,479, pompe bianche 1,323). Gpl servito a 0,581 euro/litro (-1, compagnie 0,590, pompe bianche 0,570), metano servito a 0,978 euro/kg (-1, compagnie 0,986, pompe bianche 0,971), Gnl 0,905 euro/kg (compagnie 0,873 euro/kg, pompe bianche 0,927 euro/kg). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,525 euro/litro (servito 1,771), gasolio self service 1,411 euro/litro (servito 1,673), Gpl 0,678 euro/litro, metano 1,066 euro/kg, Gnl 0,872 euro/kg.