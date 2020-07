Patuanelli: "Dl Semplificazioni in Cdm lunedì pomeriggio o martedì"

(Fotogramma)

"Credo che il Consiglio dei ministri sarà lunedì pomeriggio o martedì mattina per arrivare ad un provvedimento che possa andare subito in Gazzetta Ufficiale". Ad affermarlo a Class Cnbc è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sottolineando che "stiamo affrontando i nodi in preconsiglio per arrivare in Cdm e con una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rapida".

"Se nessuno - spiega - è mai riuscito negli ultimi vent'anni a fare un'opera di semplificazione o sburocratizzazione del Paese evidentemente così facile non è. Noi stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile. Meglio prendersi un giorno più per completarlo piuttosto che arrivare con un provvedimento che può essere carente in qualche parte", aggiunge Patuanelli.

"Non credo che si possano dare tutte le risposte di sburocratizzazione in un unico provvedimento - afferma il ministro - ma certamente" il Dl semplificazioni "è un provvedimento che inizia un percorso importante di semplificazione del Paese".

Quanto allo stralcio del condono da provvedimento chiarisce:"Non esistono condoni. Questo governo non pensa minimamente di fare alcun tipo di condono. Non è mai stato contenuto un condono nel provvedimento, c'era una questione rispetto alla doppia conformità urbanistica edilizia che - conclude - è un tema annoso in questo paese. Era l'unico tema in discussione e non un condono. Comunque la norma non sarà presente nel provvedimento" allo studio del governo.