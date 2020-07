Superbonus 110% e seconda casa, le novità

(Fotogramma)

Via libera all'estensione del superbonus al 110% alle secondo case unifamiliari e alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche limitatamente agli spogliatoi e alle associazioni del terzo settore. E' quanto prevede un emendamento al dl rilancio riformulato che è stato approvato oggi dalla Commissione Bilancio della Camera. Il superbonus, inoltre, è esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.