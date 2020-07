Abi: "Domande a Fondo di Garanzia a quota 777mila"

(Fotogramma)

Toccano quota 777mila le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia. Lo dice una nota Abi che segnala come i dati aggiornati al 3 luglio scorso evidenzino "la crescita a 777mila delle domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia, per 46,3 miliardi, di cui quelle fino a 30mila euro sono divenute 681mila, per oltre 13,5 miliardi di euro".