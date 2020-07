Piano nazionale di Riforma, la bozza: "No a nuovi condoni"

(Fotogramma)

"Aggredire e ridurre il tax gap". E' questo uno degli obiettivi del prossimo piano di riforme contenuto nella Bozza di Pnr che per questo conferma, si legge, "la determinazione a non prevedere nuovi condoni che, generando aspettative circa la loro reiterazione, riducono l’efficacia della riscossione delle imposte". La strategia complessiva del governo contro il tax-gap prevede di: "Migliorare la qualità dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria e di rafforzare l’efficacia della riscossione". Sarà impresso, inoltre, "un forte impulso alle attività orientate a favorire la compliance volontaria dei contribuenti e a prevenire gli inadempimenti tributari". Per migliorare la compliance fiscale l'incentivo al "maggiore utilizzo dei pagamenti elettronici, non solo nell’ottica di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e la razionalizzazione degli adempimenti degli operatori Iva, ma anche prevedendo modalità semplificate per la fruizione di agevolazioni o incentivi fiscali".