Migranti, Bellanova: "80mila domande di regolarizzazione, norma andava fatta"

(Fotogramma)

"Ora 80mila persone hanno già fatto la domanda di regolarizzazione e quindi abbiamo 80mila buoni motivi per dire che andava fatta quella norma non solo per le famiglie ma anche per il sistema agricolo così come per l'edilizia, per la logistica perché ci sono pezzi di sfruttamento che sono intollerabili per un Paese civile". Lo ha annunciato la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova intervenendo in videoconferenza al Forum Pa.