Dl semplificazioni, Manfredi: "Lunga notte ma siamo soddisfatti"

(Fotogramma)

di Andreana d'Aquino

"E' stata una lunga notte, abbiamo finito alle ore 5,00 ma siamo soddisfatti. E' un buon provvedimento, ci sono solo piccoli aspetti tecnici che si limeranno in queste ore". Così il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, intervistato dall'Adnkronos dopo il via libera del Cdm al Dl Semplificazioni.

Nel decreto, "è stato dato un impulso importante soprattutto allo sblocco dei cantieri, ad una semplificazione di una serie di procedure e alla digitalizzazione della Pa" rileva Manfredi. "Quello della digitalizzazione della Pa è un grande capitolo - sottolinea - che potrà aiutare sicuramente una maggiore efficienza della pubblica amministrazione". Importanti anche gli interventi sulle "responsabilità degli amministratori".

Con il decreto "ora vedremo sul campo se tutto questo grande sforzo che è stato fatto dal Governo avrà gli effetti che noi ci auguriamo" aggiunge il ministro che si dice "ottimista, adesso abbiamo bisogno di grande lavoro e grande ottimismo".

Oggi Manfredi è in visita a Pomezia alla sede dell’Irbm e del Consorzio Cnccs. La "collaborazione fra la ricerca pubblica e quella privata è fondamentale per la competitività" scandisce all'Adnkronos.

"La mia visita all'Irbm è la visita ad una realtà importante nel settore biotech italiano, una realtà che sta dando un contributo strategico allo sviluppo di uno dei vaccini per il coronavirus", una realtà "molto importante dal punto di vista scientifico" a livello internazionale, aggiunge il ministro parlando dell'azienda di Pomezia che in questo momento sta mettendo a punto e producendo, assieme all’Università di Oxford ed alla multinazionale AstraZeneca, le dosi per la sperimentazione di fase 3 del candidato vaccino contro il coronavirus.