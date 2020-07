Fotogramma

Sulla revoca della concessione ad Autostrade per Italia "è ora di decidere. Ieri la Consulta ha chiarito alcuni aspetti. Ora il governo deve decidere, deve andare avanti con le scelte e non con i dibattiti sui giornali". Così Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari europei, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1.