Autostrade, Toninelli: "Fossi al ministero, revoca sarebbe già conclusa"

Fotogramma

"Riaffidamento della gestione del nuovo ponte ad Aspi? Se fossi ancora al ministero questi non l’avrebbero visto neanche col binocolo il nuovo ponte di Genova, perché sarebbe stato già concluso l’iter di revoca". Così Danilo Toninelli (M5s) ai microfoni della trasmissione 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus.

"Così come siamo stati in grado di vietare per legge di farglielo ricostruire, saremmo stati anche in grado per legge di evitare di riconsegnarglielo - dice - Prima del dettaglio giuridico c’è l’indirizzo politico, perché se tu hai un indirizzo politico chiaro poi lo traduci in decreto. In questo la ministra De Micheli delude profondamente, così come il fatto che non abbia applicato i decreti attuativi dello sblocca cantieri che avrebbero permesso già oggi di sbloccare decine e decine di opere, è stato perso un anno".