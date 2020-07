Bper, finanziamento a Gustibus Alimentari con Garanzia Italia di Sace

Luigi Zanti

Gustibus Alimentari ha definito con Bper Banca un’operazione di lungo termine da 800mila euro, assistita dalle garanzie di Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. Lo rende noto Bper Banca in un comunicato. Gustibus, attiva dal 2009 nella zona industriale di Dittaino (Enna), opera nel settore agroalimentare, beneficiando sul territorio della stretta connessione tra il mondo della produzione agricola e quello della trasformazione industriale. Essa punta infatti sulla valorizzazione delle materie prime delle colture mediterranee e sull’utilizzo di pratiche agronomiche moderne e sicure.

Il supporto finanziario di Bper Banca, abbinato e coordinato ad un’ulteriore agevolazione concessa da Alba Leasing - società partecipata dal Gruppo Bper - consentirà a Gustibus di effettuare investimenti e riqualificare le proprie fonti di finanziamento per circa 2,6 milioni di euro, con importanti ricadute sulla sua capacità produttiva e sul tessuto economico ad essa collegato. Nello specifico, il mix di strumenti messi a disposizione da Bper e dagli enti partner, darà la possibilità all’azienda agricola di realizzare un nuovo impianto per la creazione di prodotti che necessitano di un processo di sterilizzazione e introdurre un nuovo sistema di imballaggio del prodotto finito.

"Con questa operazione abbiamo sostenuto l’azienda in un momento particolarmente delicato per il contesto sociale ed economico sia nazionale sia locale – afferma Luigi Zanti, responsabile della Direzione Regionale Calabria e Sicilia di Bper Banca – sfruttando al meglio le opportunità offerte dal Decreto Legge Liquidità, in particolare la garanzia Sace. Inoltre, il nostro supporto ha contribuito a non interrompere il legame tra l’azienda e i propri fornitori della filiera agroindustriale, settore che costituisce una delle ricchezze più importanti dell’economia siciliana".