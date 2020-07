Manfredi visita lab ReiThera: "Italia sia all'avanguardia ricerca vaccini e farmaci"

I ministri Gaetano Manfredi e Roberto Speranza visitano lab ReiThera

(di Andreana d'Aquino)-

Visita del ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, e del ministro della Salute, Roberta Speranza, oggi ai laboratori della società ReiThera, con sede a Castel Romano, azienda italiana in prima linea nella ricerca sui vaccini per la lotta al nuovo coronavirus. "Oggi abbiamo visitato una bellissima realtà biotecnologica italiana impegnata nella ricerca sui vaccini. Una realtà -ha affermato il ministro Manfredi- fatta di tanto talento, tradizione, giovani di valore che sono in prima linea per dare, con le loro grandi capacità, un contributo per la creazione di un vaccino che garantirà una risposta del nostro Paese a questa grande sfida, nell’interesse di tutti i cittadini". Manfredi ha quindi sottolineato che "c’è il massimo impegno per fare in modo che, sia sul fronte dei vaccini che dei nuovi farmaci, l’Italia sia all’avanguardia a livello internazionale per garantire sicurezza sanitaria e un futuro industriale all’Italia".