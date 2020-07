Pisano: "5G strategico, ma obiettivo è sicurezza cittadini"

Fotogramma

"In questo momento ci stiamo concentrando per portare la connettività al Paese" ed "il 5G permette servizi innovativi" e porta "competitività al Paese" ma "l'obiettivo è sempre la tutela della sicurezza dati dei nostri cittadini", quindi "utilizzare tecnologie innovative ma usate in modo corretto". A dirlo è stata la ministra dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, Paola Pisano, intervenendo a Radio24 sul dossier Huawei apertosi in Gran Bretagna per rischi sulla sicurezza dei dati.