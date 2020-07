Ultimatum del governo ad Autostrade e Atlantia: "Nuova proposta o revoca inevitabile"

Il governo avrebbe imposto ai dirigenti di Atlantia e Aspi un vero e proprio ultimatum: entro la fine della settimana le società devono lavorare ad un nuovo piano che dia risposte esaustive sul piano delle risorse compensative, su quello delle sanzioni in caso di inadempimento, sulle manutenzioni e controlli e che contempli un nuovo piano tariffario. E' questo, in sintesi, a quanto si apprende, il messaggio che i capi di gabinetto di Mit e Mef hanno ribadito all'ad di Aspi Roberto Tomasi, e a quello di Atlantia Carlo Bertazzo, nel corso dell'incontro svoltosi questo pomeriggio nella sede del ministero dei Trasporti.

Le proposte messe sul tavolo ad oggi da Autostrade per l'Italia, infatti, sono del tutto insoddisfacenti per il governo. Se le società del gruppo Benetton continueranno per questa strada, a quanto si apprende, la procedura di risoluzione della concessione ad Aspi è inevitabile.