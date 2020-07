Autostrade, Cancelleri: "Benetton fuori o revoca"

Fotogramma /Ipa

“È chiaro che c’è una forte criticità tra i partiti di governo, questo è il tema dove forse siamo più distanti e sul quale dobbiamo trovare una quadra”. Lo dice Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alle concessioni autostradali ad Aspi, nel corso della trasmissione in Viva voce su Radio 1. Per Cancelleri le possibilità sono due: "O i Benetton devono andare fuori da Aspi oppure la revoca delle concessioni, una delle due soluzioni è imprescindibile”.

“I Benetton hanno utilizzato un bene dello Stato e dei cittadini intascando profitti e dimenticandosi invece non solo di fare i controlli di sicurezza, che venivano taroccati, ma soprattutto di andare a fare poi gli interventi di manutenzione per mettere in sicurezza la strada. In una parola non hanno garantito non solo i beni dello stato ma anche la sicurezza dei cittadini”, ha detto ancora il viceministro, aggiungendo: "Il Pd ed Italia viva smettessero di frenare: a noi basta che i Benetton escano dalla concessione, la riduzione dei pedaggi e la delegificazione della concessione stessa. Smettiamola di dare concessioni per legge, utilizziamo un decreto da parte del ministero in modo che possano essere revocate”.