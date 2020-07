Benessere Italia, incontro Cabina Regia-Reti Comuni Antenna Pon Basilicata e Puglia

Riunione a Palazzo Chigi tra la Cabina di Regia 'Benessere Italia' e le Reti dei Comuni della Antenna Pon di Basilicata e Puglia. Oggetto dell'incontro, si legge in una nota, favorire un accordo a livello interistituzionale fra Stato, Enti locali, Regioni al fine di rafforzare l'obiettivo di operare sui temi dell'economia circolare, sulla green economy, sulla trasformazione digitale ed energetica al fine di favorire la diminuzione di CO2 e di affrontare il tema del cambiamento climatico.

Presenti alla riunione una delegazione di sindaci di circa 50 Comuni delle zone per una popolazione che in Puglia supera il 20% e in Basilicata il 12%, in tutto più di un milione di abitanti. Ospiti del presidente della Cabina di Regia Benessere Italia, consigliere Filomena Maggino, il sindaco di San Fedele Donato Sperduto, il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo, il sindaco di Rocchetta Santantonio Valentino Petruzzi e il direttore delle reti Basilicata e Puglia Michele Lastila.