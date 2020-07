5G, "esclusione Huawei da gara è scelta industriale"

Afp

Nessun commento da Tim in merito alla gara 5G per la fornitura di apparecchiature alla rete core. Ma secondo quanto si apprende in ambienti vicini al gruppo, l'azienda prosegue nella diversificazione dei propri fornitori. Pertanto, secondo gli stessi ambienti, la scelta di non includere Huawei è di natura prettamente industriale.

Sempre secondo quanto si apprende Huawei resta partner di Tim in altri comparti come la rete di accesso, mentre sarebbero corretti i nomi dei fornitori che parteciperanno alla nuova gara: Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks, società recentemente acquistata da Microsoft.