Alitalia, in Dl Semplificazioni proroga al 31 dicembre per prestito ponte

Nel Dl semplificazioni, che è stato inviato alla Ragioneria dello Stato per la Bollinatura, all'articolo 45 è previsto la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per la restituzione del prestito ponte di 400 milioni di euro ad Alitalia. "All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, com modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole 'entro sei mesi dall’erogazione' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 dicembre 2020'", si legge nel provvedimento.