Mion: "Da Aspi e Atlantia proposta seria a governo, ma non sono ottimista"

Fotogramma

"E' una proposta seria, ma non sono ottimista". Sono le parole di Gianni Mion, presidente di Edizione, confermate all'Adnkronos da un portavoce della holding della famiglia Benetton, in merito alla proposta arrivata al governo da parte di Autostrade per l'Italia e Aspi. I due gruppi, dice ancora Mion, "hanno fatto un grande sforzo, anche professionale. Ora non resta che aspettare".