Autostrade, Padoan: "Proposta Aspi nella direzione giusta"

Immagine di repertorio

"E' chiaro che questa vicenda è intrisa di molte emotività, c'è anche molta politica così come dimostra anche l'intervista del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte". A sottolinearlo l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che intervenendo ad Agorà, su Rai3, sul dossier Autostrade e sulle parole del premier Giuseppe Conte, sottolinea "un elemento politico" sulla questione Autostrade. "Ed io capisco benissimo la posizione che uno Stato non può mai realizzare una società con chi è in qualche modo responsabile di questa disgrazia: capisco benissimo il punto" afferma Padoan che evidenzia però che "astraendosi da questo fatto, se è possibile astrarsi, bisogna valutare la proposta che è una proposta giusta e magari migliorabile in qualche punto".

Nel dossier Autostrade dunque per Padoan "c'è troppa emotività bisognerebbe entrare negli aspetti più tecnici" e "la proposta di Aspi va nella direzione giusta". "Il primo punto di vista - sottolinea quindi Padoan - è quello specificatamente tecnico che riguarda miglioramenti, secondo me, importanti sia in termini di impegni di investimento che in termini di remunerazioni delle vittime che in termini di politiche da rifare a beneficio degli utenti".