Aspi, Cancelleri: "Cdm chiamato a decisione politica"

Fotogramma

"Oggi credo che il cdm sia chiamato a prendere una decisione politica". Lo afferma Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, ad 'Agorà' su Raitre intervenendo sul tema della concessione ad Aspi. "Poi gli atti consequenziali arriveranno dopo" sottolinea.

Per Cancelleri, "il commissariamento è l'unico modo per avviare la revoca" della concessione ad Autostrade. "E' unico modo per poter andare avanti e portare la concessione a nuovo bando" sottolinea il viceministro spiegando che la società in questo modo "continuerebbe a lavorare sotto la guida di un commissario governativo". Quanto al tema controlli "noi stiamo proponendo che Anas subentri solo nella parte riguardante i controlli di sicurezza" afferma.