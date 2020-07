5G, Regno Unito esclude Huawei

(Foto Afp)

Dal 31 dicembre prossimo gli operatori tlc britannici non saranno più autorizzati ad acquistare nuovi materiali dal colosso cinese Huawei per la rete 5 G ed entro il 2027 dovranno rimuovere tutte le tecnologie provenienti dal gruppo cinese. Ad annunciarlo, riferisce la 'Bbc', è Oliver Dowden, il segretario di stato britannico al digitale alla Camera dei Comuni.

La decisione fa seguito alle sanzioni annunciate da Washington dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato che Huwei rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale. Dowden sottolinea che questa "difficile decisione" potrebbe ritardare di un anno lo sviluppo del 5G nel Regno Unito. "Non è una decisione facile - sottolinea - ma è la decisione giusta per la nostra sicurezza nazionale e per la nostra economia".

“La decisione di oggi elimina l’incertezza che stava rallentando le scelte di investimento a favore dello sviluppo del 5G nel Regno Unito”, dice Arun Bansal, presidente Ericsson Europa e America Latina.

La decisione del Regno Unito "è deludente ed è una cattiva notizia per chiunque abbia un telefono cellulare nel Regno Unito. Questa decisione rischia di non far avanzare il Paese che rimarrà indietro e rischia di fare aumentare le bollette e di ampliare il digital divide". Così Ed Brewster, il portavoce di Huawei nel Regno Unito commentando la decisione del Governo britannico di escludere il colosso cinese. "Li esortiamo a riconsiderare questa decisione", aggiunge.

“È giunto il momento- aggiunge- che il settore si unisca e inizi a mantenere la promessa di creare una rete 5G leader nel mondo per le persone, le imprese e l’economia del Regno Unito. Ericsson possiede la tecnologia, l’esperienza e la supply chain necessarie per contribuire a raggiungere questo obiettivo e siamo pronti a collaborare con gli operatori del Regno Unito per rispettare i loro programmi, senza alcun impatto per i clienti”.