Vetritto, 'Manager pronti a sfida per mondo nuovo'

"Tra i nemici della trasformazione non ci sono i manager. Il manager privato oggi è quello che deve garantire il massimo ritorno per l'azionista. Il dirigente pubblico è stato precarizzato, penalizzato dalla dirigenza a chiamata. Quindi se c'è qualcuno che vuole creare un mondo nuovo quel qualcuno è proprio il manager. E' pronto alla sfida". Così Giovanni Vetritto, direttore generale della presidenza del Consiglio dei ministri e vice presidente di Prioritalia, intervenendo al webinar 'La sostenibilità economica è sociale', in diretta sui canali Youtube e Facebook di Prioritalia, e organizzato da Prioritalia insieme a Manageritalia.