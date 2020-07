Apple, tribunale Ue annulla richiesta da 13 miliardi di Bruxelles

(Afp)

Il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione Europea riguardante i tax ruling irlandesi a favore di Apple, perché l'esecutivo comunitario non è riuscito a dimostrare in modo "giuridicamente adeguato" l'esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale. Il produttore di iPhone non deve quindi pagare i 13 miliardi di euro in imposte arretrate irlandesi.