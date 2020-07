Aspi, per Cdp si profila quota fino al 33%

Fotogramma

Per Cdp si profila una partecipazione in Autostrade per l'Italia fino al 33% al termine dell'aumento di capitale previsto dall'operazione in seguito all'accordo raggiunto nella notte in Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti finanziarie che precisano come rimanga da sciogliere il nodo del valore di Aspi. Cosa questa che potrà essere definita anche alla luce del nuovo quadro regolatorio e tariffario. Partendo dall'ipotesi di un valore della società intorno agli 11 miliardi, l'ammontare dell'aumento di capitale riservato a Cdp si attesterebbe tra i 3 e i 4 miliardi di euro. La valutazione sulla struttura dell'operazione e sull'investimento da parte di Cdp dovrà essere valutata e approvata da un Cda.

Il riassetto azionario di Aspi dovrebbe poi prevede una quota del 22% che Atlantia scenderebbe a investitori istituzionali. La famiglia Benetton, attraverso Edizione, diluirebbe la propria quota all'11%.