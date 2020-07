Bonus auto e moto, cosa succede

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il dl Rilancio è legge. Il terzo e più costoso provvedimento varato dal governo per risollevare l'economia dalla pandemia ha superato anche il voto di fiducia al Senato. Palazzo Madama ha dato così il via libera al corpus di norme voluto dall’Esecutivo a metà maggio e che mette in campo interventi da 55 miliardi per contenere l'impatto della pandemia su imprese, partite iva, dipendenti, famiglie e terzo settore.

Per quanto riguarda l'ecobonus auto la normativa è stata cambiata a Montecitorio, dal primo agosto al 31 dicembre 2020, chi compra o prende in leasing un veicolo ibrido o elettrico nuovo con contestuale rottamazione di un auto immatricolata prima del 2010 o comunque con più di dieci anni, avrà un bonus di 2mila euro. Che passa a 1500 euro per l'acquisto di un Euro 6. Il bonus si riduce rispettivamente a 1000 euro e a 750 euro invece per chi acquista elettriche e ibride o Euro 6 senza rottamazione. A questo bonus si dovrà aggiungere uno sconto di almeno 2mila euro da parte del venditore.

Per quanto riguarda i motocicli il bonus sale fino a 4mila euro nel 2020 in caso di rottamazione di un vecchio motociclo. Incentivo anche senza rottamazione, ma fino a 3mila euro.