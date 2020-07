Covid, 25mila posti a rischio per American Airlines

Xinhua

American Airlines, una delle più grandi compagnie di trasporto aereo del mondo, sta preparando importanti tagli al personale poiché la domanda di viaggi aerei scende nuovamente negli Stati Uniti a causa della pandemia da coronavirus. Circa un quinto della forza lavoro potrebbe essere inviato in congedo forzato non retribuito da ottobre in poi, secondo una nota interna, che ha aggiunto che 25.000 dipendenti hanno già ricevuto avvisi.

Nel secondo trimestre, i ricavi della compagnia aerea sono diminuiti di oltre il 90% su base annua e le speranze di un rapido recupero sono ormai svanite. In cambio di 25 miliardi di dollari di aiuti di Stato durante la pandemia di coronavirus, le compagnie aeree statunitensi come American Airlines hanno dovuto impegnarsi a non effettuare tagli del personale fino alla fine di settembre.