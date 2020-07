Fca-Psa, Elkann: "Da fusione uno dei nuovi leader futuro mobilità"

Fotogramma

Fca e Psa "unendosi daranno vita ad uno dei nuovi leader nella prossima era della mobilità, preservando sia il valore eccezionale dell’insieme sia i valori delle singole parti costituenti". Così il presidente e l’ad di Fca John Elkann e Mike Manley a tutti i dipendenti del Gruppo nel mondo dopo l’annuncio del nome del nuovo gruppo che nascerà dalla fusione.

"Siamo fortemente convinti che la fusione tra Fca e Psa che ci aspettiamo avvenga nel primo trimestre del 2021, incarni il coraggio e lo spirito visionario che hanno portato alla nascita dell’industria automobilistica oltre un secolo fa. Si tratta dello stesso coraggio dei pionieri che hanno fondato le nostre aziende, innovatori capaci di distinguersi in un settore che hanno fortemente contribuito a sviluppare", continua l'annuncio.

"Per noi è un onore e un privilegio far parte di questo progetto straordinario, grazie al quale ci accingiamo ad unire alcuni tra i più importanti marchi della storia dell’automobile sotto il nome di Stellantis , che avrà indubbiamente un ruolo decisivo nel definire il futuro del nostro settore", sottolineano ancora.

Stellantis "unirà la dimensione di un gruppo veramente globale con una straordinaria ampiezza e profondità di talenti, know-how e risorse in grado di fornire le soluzioni di mobilità sostenibile dei prossimi decenni", spiegano, sottolineando poi che "le origini latine del nome rendono omaggio alla lunga e importante storia delle due società fondatrici mentre il riferimento all’astronomia richiama lo spirito di ottimismo, energia e rinnovamento alla base di questa unione che cambierà il settore automotive", nella lettera Elkann e Manley osservano che "quello di oggi rappresenta un ulteriore e importante passo verso il momento in cui i nostri due gruppi si uniranno per formare un’azienda unica, in tutti i sensi, con le risorse e le caratteristiche necessarie per giocare un ruolo di primo piano in un nuovo e stimolante futuro per il nostro settore".