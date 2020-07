Bper, finanziamento da 4 mln a Proger con Garanzia Italia di Sace

Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Abruzzo e Molise di Bper Banca

Bper Banca ha definito con Proger Spa un’operazione di finanziamento a lungo termine da 4 milioni di euro, assistita dalle garanzie di Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. La Proger Spa, si legge in una nota, ha sede legale a Pescara e opera per soggetti pubblici e privati su scala nazionale e internazionale, occupando, direttamente o indirettamente, oltre 600 dipendenti. E’ annoverata tra le prime 100 società di ingegneria al mondo, grazie all’elevato know-how, partendo dalla fase di progettazione a quella di management e security. Numerosi e di rilevanza strategica e architettonica i lavori eseguiti negli ultimi anni.

Durante la pandemia causata dal Covid-19, ha svolto rilevanti servizi di progettazione per delle commesse a supporto di alcune strutture sanitarie (produzione di mascherine Ffp2, ventilatori polmonari e posti letto ad alta tecnologia).

Il supporto di Bper Banca si abbina a una linea di credito per commessa estera e va a integrarsi, nel complesso, alle fonti di finanziamento dell’azienda, atte a supportare le rilevanti commesse da realizzare nel periodo 2020-2022.

"Con questa operazione sosteniamo l’azienda in un momento particolarmente delicato per il contesto sociale ed economico sia nazionale sia locale – afferma Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Abruzzo e Molise di Bper Banca – sfruttando al meglio le opportunità offerte dal Decreto Legge Liquidità, in particolare la garanzia Sace, in una regione, l’Abruzzo, dove la mentalità innovativa e la progettualità imprenditoriale vanno sostenute adeguatamente in un’ottica di crescita e soddisfazione tra banca e impresa".