Carlo Urbinati eletto presidente di Assoluce

Carlo Urbinati il nuovo presidente di Assoluce

È Carlo Urbinati il nuovo presidente di Assoluce, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa le più importanti aziende italiane produttrici di apparecchi di illuminazione, che succede al presidente uscente Stefano Bordone giunto al suo secondo mandato. Eletto all'unanimità dagli 11 consiglieri a loro volta eletti nel nuovo Consiglio di presidenza, Urbinati entra nel consiglio di Assoluce nel 2017 ricoprendo l’incarico di vicepresidente. Presidente e fondatore di Foscarini dove inizia il suo percorso nel 1981 fino a quando, nel 1988, rileva la maggioranza del pacchetto azionario dell'azienda diventandone il presidente e avviando collaborazioni con molti designer, facendo della ricerca di nuove tecnologie e materiali da affiancare al vetro un tratto distintivo del brand.

Nel 2014 diventa socio unico di Foscarini e, a più di trent’anni anni dalla fondazione, conserva lo stesso entusiasmo degli esordi. "Un entusiasmo - sottolinea il past presidente Bordone - che sono certo metterà anche in questa nuova sfida. La conoscenza approfondita del settore e dell'associazione rappresentano le garanzie per una presidenza che saprà affrontare al meglio le sfide che il mercato e l'emergenza Covid ci prospettano. A lui e a tutto il Consiglio di presidenza vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e un grazie per il percorso fatto insieme" .

"Sono molto soddisfatto dei caratteri di rappresentatività e autorevolezza del nuovo Consiglio di presidenza - commenta il neo presidente Urbinati - con cui ci impegneremo a raccogliere e sviluppare al meglio il patrimonio di visione, unitarietà e compattezza creato dalle presidenze Bordone". Questa la squadra del Consiglio di presidenza: Roberto Botti (Simes Spa); Andrea Citterio (Penta Srl); Davide Groppi (Davide Groppi Srl); Luigi Lucchetta (Barovier & Toso Srl); Enrico Masiero (Maria Masiero Srl); Norberto Panzeri (Panzeri Carlo Srl); Demetrio Porfiri (Artemide Spa); Giuseppe Scaturro (Axolight Srl); Roberta Silva (Flos Spa); Carlo Urbinati (Foscarini Spa); Roberto Ziliani (slamp Spa).