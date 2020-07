Novità affitti

(Fotogramma)

Una delle novità contenute nel dl Rilancio diventato legge riguarda gli affitti. La norma prevede un credito di imposta fino al 60% dell’affitto pagato per i mesi di marzo/aprile e maggio per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 mln di euro. Per le strutture alberghiere il credito è previsto indipendentemente dal volume di affari. E’ stato introdotto un bonus affitti anche per i negozi con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso. Inoltre a Montecitorio il Fondo per il sostegno alle locazioni affitti è stato incrementato di 160 milioni di euro e si prevede un rimborso dei canoni versati durante l'emergenza agli studenti fuori sede con Isee uguale o inferiore a 15mila euro.