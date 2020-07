Coronavirus, Sileri: "Vaccino realisticamente prossimo anno"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

I “giorni durissimi dei 1000 morti”; la “scoperta di essere positivo al Covid dopo, forse, un viaggio a Milano e il contatto con alcuni colleghi”; l’autunno che verrà e che potrebbe tornarci a veder combattere il virus “ma dipende anche dai nostri comportamenti" e comunque non saremo più presi di sorpresa; il vaccino che "realisticamente arriverà nel 2021". E' stato il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, a delineare un breve quadro della pandemia, partecipando al secondo e ultimo appuntamento del Festival “Come Il Vento Nel Mare”, al Miramare di Latina,

Sileri, uno dei protagonisti indiscussi di questi mesi di pandemia ed esponente di spicco della compagine M5S al governo, non si è sottratto alle domande di Andrea Alicandro, direttore dell’evento di narrazioni e cultura politica giunto alla sua quarta edizione. “Non abbiamo la sfera di cristallo - ha spiegato Sileri rispondendo su che cosa ci aspetta sul fronte sanitario- ma veniamo fuori dalla fase più acuta e i comportamenti che abbiamo messo in atto, a cominciare dal lockdown per continuare con distanziamento e mascherine, come il fatto che non saremo più colti di sorpresa, ci aiuteranno".

"Il virus sta circolando per focolai, non è sconfitto e non lo sarà fino a quando non avremo trovato il vaccino che, realisticamente, potrebbe arrivare il prossimo anno” ha detto il Viceministro. “Dobbiamo essere particolarmente rigorosi sugli arrivi dai paesi dove la pandemia è fuori controllo - ha spiegato Sileri - Ma non possiamo pensare che il turista americano venga in Italia per farsi 14 giorni di quarantena. Servono test immediati all’arrivo e, dopo cinque giorni nell’albergo prescelto, un secondo tampone. Se si è negativi, allora si può circolare liberamente”.