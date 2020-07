'Il Sud e l'Irpinia dopo la pandemia', giovedì webinar Centro Dorso

"Il Sud e l'Irpinia dopo la pandemia". E' il tema che sarà al centro del webinar organizzato per il 23 luglio prossimo, dalle 17,30 alle 20, dal Centro di Ricerca Guido Dorso. Un appuntamento che toccherà, ad ampio spettro, numerose tematiche dalle politiche per il Sud al turismo, passando per la sanità. Ad aprire i lavori sarà Luigi Fiorentino, presidente del Centro di Ricerca Guido Dorso e l'introduzione è affidata da Giuseppe De Rita, presidente del Censis.

Numerosi gli interventi in programma, coordinati da Antonello Velardi: 'Il futuro dei borghi del Mezzogiorno", tenuto dall'architetto Stefano Boeri; 'Quali politiche per il Mezzogiorno?' di Gerardo Capozza, consigliere per il Sud del Presidente del Consiglio; 'I potenziali dello sviluppo economico e sociale' di Domenico Carrieri, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell'Università di Roma La Sapienza; 'L'impegno civile' di Generoso Picone, editorialista; 'L'equilibrio demografico' di Toni Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra; 'Una nuova stagione per la sanità' di Giovanni Di Minno, professore ordinario di Medicina interna presso il Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia dell'Università di Napoli Federico II; 'Il ruolo dell'Istruzione per la crescita del Mezzogiorno' di Marco Rossi Doria, esperto di politiche educative; 'La valorizzazione della cultura' di Giovanni Solimine, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell'Università di Roma La Sapienza; 'L'agricoltura valore e ricchezza' di Veronica Barbati, presidente nazionale Coldiretti Giovani; 'Il ruolo del turismo per lo sviluppo del Mezzogiorno' di Giorgio Palmucci, presidente Enit.