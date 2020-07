“L’Eni del futuro sarà quella che è nata sei anni fa con un sviluppo delle tecnologie essenziali per costruire qualcosa di nuovo. Questa costruzione nuova è nata in un momento particolare della nostra storia perché nel 2015 è caduto il prezzo del petrolio e poi è nata anche per la necessità di creare un’energia pulita che possa arrivare ai nostri clienti completamente decarbonizzata" dall’elettricità al gas fino alla mobilità. Lo dichiara Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’Eni, ospite di AdnkronosLive.