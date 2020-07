Assotende, Gianfranco Bellin confermato presidente

L'assemblea di Assotende - associazione dei fabbricanti di tende da esterno, da interno, schermature solari, tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, arredo per esterno, accessori e complementi d'arredo, sistemi di comando e automazione - ha confermato alla guida il presidente uscente Gianfranco Bellin che nella sua relazione ha posto al centro la drammatica crisi che il settore ha vissuto a causa della pandemia e del lockdown.

"Crisi che adesso - spiega Bellin appena riconfermato - continua con la perdita per le tende del mercato ho.re.ca e ufficio ancora sospeso in una terra di mezzo e che ha bloccato ogni investimento. Crisi che rischia di danneggiare l’intero fatturato dell’anno data l’incidenza stagionale delle attività e di una incertezza diffusa a partire dalle notizie sulle detrazioni fiscali che non hanno coinvolto direttamente le schermature solari".

"Lavorare per superare alcuni vincoli presenti sul mercato, una più sincera liberalizzazione del glossario di prodotti installabili in attività edilizia libera e un chiarimento ormai necessario sull’applicabilità o meno dell’Iva agevolata per la posa in opera sono i primi obiettivi che si è posta la presidenza. In collaborazione con APPS - associazione italiana professionisti della protezione solare - si svilupperà inoltre un progetto di certificazione delle competenze sia per i tecnici sia per gli installatori.

L'assemblea è stata anche l'occasione per gli associati di apprezzare lo sforzo delle aziende associate che hanno destinato alla Croce Rossa 30.000 euro per i primi interventi sanitari a fronte della pandemia.

Questa la nuova squadra del Consiglio di Presidenza: Cazzamali Cesco - Tendarredo; Giovanardi Carlo - Flli Giovanardi di Giovanardi Carlo & c; Lovera Luca - Mottura; Marcatoni Marco - Dfm; Marchello Riccardo - Euroflex; Mezzalira Roberto - Somfy Italia; Montanaro Paolo - mv line; Orioli Edi - pratic flli orioli (vice presidente); Parravicini Michele – Para (vice presidente); Prendin Nicola - nyx; Pozzi Fabiano - manifattura corti; Radaelli Aristide - Brianza tende; Scampini Matteo - Zante.