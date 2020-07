Dadone e "l'idea ribelle" per la Pa: "Smart working e once only"

Fotogramma

"Smart working" e "once only". Il ministro per la Pa Fabiana Dadone adopera due termini inglesi per definire la sua "idea ribelle" della pubblica amministrazione. "La mia idea ribelle in verità sono due: è il lavoro smart, che è una grande occasione durante la pandemia ed è stata una grandissima prova per la Pa, la più grande azienda italiana, che vorrei fosse il traino anche dopo con la ripartizione del Recovery Fund. E l'altra idea folle - ha aggiunto - è che la Pa deve chiedere una sola volta un documento: Once only, quindi gli uffici pubblici devono avree banche dati che dialoghino tra loro". Lo ha affermato Dadone intervenendo in videoconferenza nello Spazio Governo alle Olimpiadi delle Idee organizzate dal M5S su Blog delle Stelle.