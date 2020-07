Bper, Bortolotti nuovo responsabile Risk Management & Operations Optima Sim

E' Paolo Bortolotti il nuovo Responsabile Risk Management & Operations di Optima Sim, la società di intermediazione mobiliare del Gruppo Bper. Romano, 48 anni, laureato in Economia e Business Administration all'Università Roma III, Bortolotti - ricorda una nota del gruppo - "ha sviluppato forti competenze di Risk Management nel Gruppo Intesa, ricoprendo ruoli di rilievo prima in Italia poi nel Far East, dove ha completato la sua formazione con una importante esperienza internazionale". Dopo l’incarico di Vice Presidente di First Abu Dhabi Bank negli Emirati Arabi Bortolotti è tornato in Italia come Consulente Senior Manager in Iason ltd nel dipartimento Financial and Market Risk Management.

"La nuova nomina - si legge in una nota - conferma non solo il continuo impegno del Gruppo Bper nel potenziare la struttura di Wealth Management, con ingressi mirati di grande esperienza e qualità professionale, ma anche il crescente ruolo che assume il controllo del rischio nelle strategie di sviluppo degli investimenti del Gruppo".