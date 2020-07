All'asta la storica Villa 'Faraggiana' sul Lago Maggiore

La Villa Faraggiana sul Lago Maggiore (Foto Centro Studi Sogeea)

Ville, antichi monasteri e manieri storici. L'emergenza coronavirus non ha fermato la vendita all'asta di immobili di pregio presenti sul nostro territorio. Stando al consueto Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea, tra le numerose vendite all’asta del primo semestre 2020, non mancano infatti immobili di pregio, "anche se di numero inferiore rispetto al passato", e tra questi il report rileva anche la storica Villa 'Faraggiana' sul Lago Maggiore.

La villa, un edificio neoclassico in località Meina, sulla Ss 33, con tutte le altre strutture annesse prende il nome di 'Guardiania'. La villa è stata messa all'incanto a dicembre scorso con una base d’asta di 5,4 milioni di euro ma è andata invenduta.

Tra gli immobili storici messi all'incanto, il Rapporto del Centro studi Sogeea rivela, tra gli altri, anche un ex monastero del Settecento con sale affrescate e la Villa Covoni a Fiesole, in provincia di Firenze, venduta all'incanto il 21 luglio scorso partendo da una base d’asta di oltre 6 milioni di euro. Ma non solo.

Dal Rapporto emerge che all'incanto è stato battuto anche, il 16 luglio scorso, il castello di Torre a Decima di Pontassieve, in provincia di Firenze, le cui origini risalgono al XII secolo e che era stato messo all'incanto con una base d'asta di 7 milioni e 500mila euro.