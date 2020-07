Estate, boom per le case vacanze in Italia

(Fotogramma)

Il Covid-19 non ha fermato la voglia di viaggiare degli italiani. Una tendenza confermata dalle performance di Belvilla, tra i maggiori player europei specializzati nell’Holiday Renting con oltre 3.150 proprietà sul territorio nazionale, che nell'ultimo mese ha consolidato la sua ascesa nel Belpaese. Contribuisce alla crescita di Belvilla, il mercato italiano, da cui proviene la maggior parte della domanda di case vacanze in Italia, e che nel 2020 sceglie il brand del Gruppo Oyo Vacation Homes, come partner di fiducia per andare alla ricerca della propria casa vacanza ideale, che sia un appartamento con vista sull’Appennino marchigiano o una villa boutique con vista sulla baia di Sorrento. In base ai dati raccolti da Belvilla, il 2020 è decisamente in controtendenza considerando che negli anni scorsi la maggior parte dei viaggiatori che trascorrevano le loro vacanze in Italia provenivano da Paesi Bassi, Germania e Belgio.

Belvilla, quindi, conferma la preferenza degli italiani per il turismo di prossimità, registrando un notevole incremento: le prenotazioni effettuate esclusivamente presso destinazioni italiane sono aumentate del +600% nel mese di giugno, rispetto a questo stesso periodo nel 2019. Il dato è positivo anche includendo le prenotazioni degli italiani presso altre destinazioni europee, in questo caso l’aumento complessivo è del +900%.

L’Italia, quindi, è la prima destinazione scelta dagli italiani che prenotano con Belvilla, dimostrando il desiderio di riscoprire il Bel Paese più autentico tra spiagge, borghi e laghi incastonati tra le valli. Liguria, Toscana e Marche guidano la classifica delle regioni più prenotate dagli italiani.

Nel caso della Liguria le prenotazioni effettuate rispetto al 2019 sono quasi centuplicate, con un incremento percentuale del +4.600%. Notevoli anche i dati in Toscana e Marche, con un aumento delle prenotazioni rispettivamente del +1.800% e +1.500%, una crescita esponenziale che afferma il brand Belvilla tra i maggiori player del nostro paese. Fuori dall’Italia la ricerca di case vacanze si sposta nei paesi confinanti o a breve distanza, preferibilmente raggiungibili in auto: Austria, Croazia, Francia e Spagna.

Osservando le prenotazioni in tutta Europa registrate da Belvilla, sulla base delle preferenze degli utenti europei, sono emersi alcuni trend fondamentali che contraddistinguono l’estate 2020. Quest’anno in Europa si opta per soluzioni abitative indipendenti lontane dai luoghi affollati; inoltre, rispetto al 2019 è aumentata del +172% la richiesta di case immerse nella natura come chalet e agriturismi.

Tra i maggiori requisiti richiesti la casa deve essere raggiungibile con mezzi propri e preferibilmente dotata di piscina e giardino privato per evitare assembramenti. Inoltre, l’abitazione deve essere pet-friendly e provvista di connessione wi-fi in risposta al trend del 'workation' per coniugare al meglio lavoro agile e relax. Secondo Hanita van der Meer, Pr director del brand Belvilla, nelle ultime settimane sono aumentate le richieste per appartamenti molto spaziosi, che ospitano fino a 10-12 persone, segnando quindi la nascita di un trend che predilige vacanze in famiglia multigenerazionali.

La direttrice Pr di Belvilla prosegue sostenendo che, a seguito di un sondaggio condotto tra gli ospiti di case vacanze in Europa effettuato per capire le preferenze di viaggio nell’era post Covid, è emerso che il 37% degli intervistati punterebbe a standard igienico-sanitario delle abitazioni ancor più elevati: tutti i proprietari infatti ricevono da Belvilla delle linee guide da seguire per garantire agli ospiti alti standard di igiene durante il loro soggiorno.

Il 44% degli intervistati, inoltre, ha dichiarato di aspettarsi flessibilità nelle condizioni di prenotazione e nell’utilizzo dei voucher, la cui validità è stata estesa da 1 a 3 anni.

Belvilla sottolinea che questo è un anno record per l'azienda negli ultimi 40 anni per quando riguarda l’affitto di case vacanze sia in Italia che in tutta Europa: boom di richieste in Francia che a giugno ha registrato il maggior numero di prenotazioni, tutto al completo sulla costa nord della Germania per il mese di luglio e raddoppiato il numero di prenotazioni degli utenti olandesi nei Paesi Bassi. Infine, Belvilla conferma luglio e agosto come periodo di altissima stagione in tutta Europa: le abitazioni inserite nel sito il venerdì, sono già full booking la domenica.