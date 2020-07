Gualtieri: "Non ci sarà patrimoniale sugli immobili"

(Fotogramma)

''Non ci sarà una patrimoniale sugli immobili''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Programma nazionale di riforma per l'anno 2020. Il titolare del dicastero sottolinea, invece, che ci sarà una revisione del sistema di imposte ambientali'', per ''incentivare la transizione ecologica''. Sempre sul tema fiscale, Gualtieri ribadisce che ''il contrasto all'evasione fiscale e contributiva continua a svolgere un ruolo cruciale per assicurare una maggiore equità tra le famiglie, una sana e leale concorrenza tra le imprese e un migliore funzionamento dei mercati''.

Su questo fronte, ''proseguirà l'azione volta a incentivare i pagamenti elettronici''. Più in generale, spiega il ministro, occorre una riforma del fisco che punti a semplificare ''una normativa sovrapposta e frammentata che rappresenta, in generale, un intralcio alla competitività del paese''.