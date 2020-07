Fisco, Gualtieri: "Scadenze riprogrammate e rinvio cartelle"

(Foto Fotogramma)

"Saranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza prevedendo la possibilità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell'onere". Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione congiunta delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, parlando del nuovo decreto legato allo scostamento.

"Saranno- aggiunge- ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto".

"Il Governo ha prodotto provvedimenti con misure eccezionali, come portata, che hanno consentito di contenere per quanto possibile gli effetti negativi sull'economia generati dalla pandemia", ha sottolineato il ministro affermando che il governo intende ''superare il meccanismo del saldo e acconto'' dei versamenti fiscali, per andare verso un sistema che comprenda la ''certezza del tempo degli adempimenti e l diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare, basato su quanto effettivamente incassato''.

Bisogna "riattivare il più velocemente possibile una ripresa sostenuta, duratura e inclusiva, capace di superare i colli bottiglia che finora hanno limitato le capacita di espansione del paese'', ha affermato poi il ministro facendo sapere che complessivamente l'Italia avrà a disposizione 209 miliardi, frutto dell'accordo raggiunto a Bruxelles, che ''potranno essere impegnate fino al 2023 nella realizzazione di investimenti e riforme''. In particolare, ''il 70% sarà disponibile nel 2021-2022'' mentre il restante ''30% nel 2023''.

“Sono all'esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato”, ha affermato ancora Gualtieri aggiungendo che il “governo ritiene fondamentale proseguire e rendere più selettiva la cig, introducendo anche incentivi alle assunzioni”.

Il governo dovrà continuare a intervenire con misure più selettive che completino gli interventi in vigore e assicurino il sostegno della crescita", ha quindi precisato. "Per questo motivo - ha aggiunto - si chiede l'ulteriore indebitamento di 25 miliardi” che vedrà le risorse maggiormente utilizzate “per occupazione, fisco e liquidità, enti territoriali, istruzione”.