Reddito di cittadinanza Inps, quando viene decurtato

L'Inps con un messaggio pubblicato oggi illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni e chiarisce la disciplina comune delle stesse decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio in merito alla disciplina del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. In particolare sono previsti due diversi meccanismi di decurtazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza: decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva.

Inoltre, la decurtazione semestrale: "è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso" si legge nel messaggio.