Difesa, ad Rwm Italia: "Contratti importanti non bastano, in arrivo taglio posti e cig"

"E' una constatazione molto amara quella di avere in portafoglio contratti importanti, che potrebbero dare lavoro a centinaia di persone, ed essere invece obbligati a rimediare agli effetti del loro blocco con i mezzi della riduzione dei contratti a termine e con la cassa integrazione, in una provincia di appena 6.700 anime ed una economia che gravita quasi interamente sulle sorti della fabbrica Rwm Italia". A parlare è Fabio Sgarzi, l'amministratore delegato della Società che fa parte del gruppo tedesco Rheinmetall Defence e che dispone di due moderni stabilimenti: uno nei pressi dell'aeroporto militare di Ghedi, in provincia di Brescia, e l'altro in Sardegna a Domusnovas.

"Chiediamo al Governo di intervenire affinché il futuro di migliaia di famiglie venga salvaguardato", chiede ricordando come il 29 luglio dello scorso anno la Rwm Italia fu oggetto del provvedimento di sospensione delle licenze di esportazione per bombe d’aereo verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti."Fu l’unica società italiana ad vedere interrotta l’esecuzione di contratti in corso, operativi sulla base di regolari autorizzazioni del Governo", spiega.

"Lo stop fu deciso in seguito ad una mozione parlamentare ,del precedente Esecutivo, che vietava la vendita di bombe d’aereo e missili all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti fino a quando non ci fosse un progresso concreto nel processo di pace in Yemen. E da allora, l’Azienda, con la collaborazione dei sindacati si è sempre adoperata per dare continuità occupazionale alla maggior parte dei lavoratori ", aggiunge l'ad di Rwm Italia.

"Con un grande sforzo organizzativo - sottolinea Sgarzi - e' stato rivisto il programma di produzione, anticipando tutte le lavorazioni possibili e una parte dei lavoratori e’ stata ricollocata in altri settori o nello stabilimento di Ghedi. Nell'ultimo anno, l’attività commerciale per l’acquisizione di nuove commesse si è fatta sempre più difficile,in particolare verso alcuni Paesi, per la crescente mancanza di fiducia nella possibilità da parte di Rwm Italia di onorare i contratti gia‘ firmati , a causa della sospensione delle licenze di esportazione decisa dal Governo." La situazione, già di per se’ complicata, si è poi aggravata, da marzo 2020, a causa della pandemia di Covid-19. Da qui la richiesta di intervento del governo.